Adolescente é executado com tiros no rosto no Congós

Dois homens chegaram de bicicleta, cometeram o crime e fugiram sem ser identificados

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tiros na noite deste sábado (14), na 21ª Avenida do bairro Congós, zona sul de Macapá. A polícia trata o crime como execução.

A vítima foi identificada como Guilherme Augusto Tolosa Matos. Segundo informações da Polícia Científica, os disparos atingiram principalmente o rosto do menor.

Testemunhas relataram que o ataque foi cometido por dois homens, que fugiram de bicicleta e ainda não foram identificados.

O homicídio ocorreu em uma área de ponte apontada pela polícia como reduto de uma facção criminosa. A motivação do assassinato ainda é desconhecida.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e busca informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone (96) 99170-4302. O sigilo é garantido.