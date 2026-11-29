Empreendimento na praia da Caixa d’Água provoca questionamentos; derrubada de árvore centenária revoltou moradores

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A construção de um condomínio à beira-mar na ilha de Algodoal, um dos destinos turísticos mais conhecidos do litoral paraense, entrou na mira do Ministério Público do Estado do Pará. O empreendimento, localizado na praia da Caixa d’Água, no município de Maracanã, nordeste do estado, tem provocado preocupação entre moradores por possíveis impactos ambientais em uma região que integra a Área de Proteção Ambiental (APA) de Algodoal-Maiandeua.

A mobilização ganhou força após a retirada de uma árvore centenária do terreno onde funcionava o antigo bar Lua Cheia. A intervenção despertou questionamentos sobre a preservação da vegetação nativa e os efeitos da ocupação imobiliária em uma área costeira considerada ambientalmente sensível.

Outro ponto levantado pela comunidade é o destino do esgoto e dos demais resíduos que serão produzidos pelo condomínio. A ilha enfrenta dificuldades históricas de saneamento básico, e moradores temem que o aumento da ocupação comprometa ainda mais a infraestrutura local. Eles também cobram acesso aos estudos ambientais e às autorizações concedidas para a construção.

A preocupação está relacionada às características naturais da região. A retirada de vegetação em áreas costeiras pode favorecer a erosão, comprometer a estabilidade das dunas, modificar a drenagem do solo e afetar a biodiversidade. Criada em 1990, a APA de Algodoal-Maiandeua é uma unidade de conservação de uso sustentável, onde as atividades econômicas devem ser compatíveis com a proteção dos recursos naturais.

Diante das denúncias, o Ministério Público instaurou, nesta semana, um procedimento administrativo para acompanhar o licenciamento ambiental do empreendimento e fiscalizar a atuação dos órgãos responsáveis. A apuração terá prazo inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação. Caso sejam identificadas irregularidades, o MPPA poderá adotar outras providências, inclusive judiciais.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maracanã informou que o empreendimento, denominado Condomínio Luar do Atlântico, possui Licença Ambiental Prévia e Licença de Instalação. Segundo a prefeitura, uma avaliação técnica do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) não apontou impedimentos à continuidade do licenciamento, desde que sejam respeitadas as exigências ambientais estabelecidas.

Como medida compensatória, os responsáveis pela obra assumiram o compromisso de plantar 120 mudas de espécies como ipê-roxo, coqueiro e algodoeiro-da-praia em espaços públicos da comunidade. Após a conclusão da construção, o condomínio ainda deverá passar por nova avaliação técnica antes de receber a Licença de Operação. Os responsáveis pelo empreendimento não haviam se manifestado até a última atualização da reportagem.