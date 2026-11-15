Exposição homenageia idealizador de forrozão em Santana e personalidades do AP

Mostra reúne registros da trajetória cultural e musical de artistas que marcaram a história

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O trabalho desenvolvido em defesa da cultura popular e do audiovisual no Amapá rendeu ao comunicador, apresentador e produtor cultural Berlamino Borges Gomes, o popular “Tio Gigante” uma homenagem na 1ª Exposição de Retratos do Amapá. A exposição destaca nomes que atuam em diferentes áreas da cultura, como artes plásticas, comunicação, audiovisual, produção cultural e entretenimento.

A proposta da exposição de autoria do artista plástico Abmael Art é reconhecer pessoas que ajudam a preservar as manifestações populares e a construir a identidade cultural amapaense. Neste sentido, Tio Gigante é figura peculiar e reconhecidamente popular nos setores onde atua. Idealizador do tradicional Forrozão do Tio Gigante, evento realizado anualmente em Santana, município a 17 km de Macapá, durante o mês de junho e que reúne música, atrações culturais, comidas típicas, empreendedorismo e tradições juninas.

“O Tio Gigante é uma dessas figuras caricatas, com muita presença no meio popular e está inserido no contexto cultural amapaense. É justa a homenagem através da sua imagem e representa a valorização de mais um artista que atua no mercado amapaense que merece reconhecimento”, destacou Abmael.

A exposição traz ainda imagens de mais de 70 artistas entre cantores, fotógrafos, escritores, poetas e pioneiros do Amapá. Zé Miguel, o poeta Fernando Canto, Mestre Sacaca e R. Peixe, estão entre as figuras ilustradas na mostra. Para Tio Gigante, estar no meio de tantas personalidades, representa a realização pessoal.

“Eu particularmente, nunca imaginei qualquer tipo de homenagem. Eu simplesmente, um fazedor de cultura, que busca sempre a valorização das coisas da nossa gente. E além disso, atuo também com a informação em programas de rádio, de tv. Mas, pra mim, o Forrozão do Tio Gigante é minha realização, porque consigo levar cultura, empreendedorismo e lazer para o povo mais humilde da minha cidade que é Santana”, enfatizou.

A 1ª Exposição de Retratos do Amapá permanece aberta ao público até 5 de dezembro de 2026, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Galeria R. Peixe, em Macapá.