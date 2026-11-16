Órgão alerta para riscos de acidentes e conflitos entre condutores e anuncia monitoramento por câmeras nas principais vias

Publicidade

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A legislação de trânsito estabelece que, em vias com várias faixas no mesmo sentido, a da esquerda é destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. No entanto, um comportamento frequente entre motoristas de Macapá tem provocado acidentes, discussões e preocupação ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O órgão decidiu reforçar o alerta aos condutores, incluindo motociclistas, sobre os riscos de impedir ultrapassagens ou realizar manobras perigosas.

O problema é observado principalmente em trechos de vias expressas, como as rodovias do Centenário, Duca Serra, AP-70 e JP (antiga JK). Em muitos casos, motoristas se recusam a mudar de faixa mesmo após receberem sinais de luz ou buzina de veículos que desejam ultrapassar. Alguns chegam a reduzir ainda mais a velocidade, dificultando a passagem. Esse tipo de atitude pode provocar discussões, acidentes e até episódios de violência no trânsito.

Outro comportamento que preocupa o Detran é a ultrapassagem de motocicletas pelo lado direito de veículos que já trafegam nessa faixa. Segundo o diretor do órgão, Cassius Cley, a prática aumenta o risco de colisões, especialmente quando o motorista precisa fazer uma conversão.

“O lado direito não foi feito para ultrapassagem. Eu mesmo quase derrubei uma motocicleta que me ultrapassou pela direita quando eu ia fazer a conversão”, relatou o diretor.

Cassius Cley também alertou para as consequências de acidentes provocados pelo uso inadequado das faixas. Segundo ele, condutores responsáveis por esse tipo de ocorrência podem enfrentar dificuldades para obter ressarcimento pelos prejuízos. O diretor anunciou ainda a implantação de um sistema de monitoramento por câmeras para registrar infrações de trânsito, incluindo a circulação de carretas em horários e vias proibidos.

Uma das situações que serão fiscalizadas envolve caminhões de grande porte que, segundo o Detran, utilizam o ramal do Farinha Seca para evitar a balança do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), localizada no km 9 da BR-210, nas proximidades de Macapá. O desvio faz com que veículos pesados passem pela ponte do balneário do Curiaú, estrutura que não foi projetada para suportar esse tipo de carga.

“As carretas de grande porte estão entrando no ramal do Farinha Seca para driblar a balança do Dnit no km 9 da BR-210. Ao entrar no Farinha Seca, elas passam pela ponte do balneário do Curiaú, que não foi projetada para esse tipo de peso”, explicou Cassius Cley.