Estado contabiliza média de 94 focos de calor por dia e mobiliza reforço para combater incêndios.

Publicidade

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O Pará enfrenta um cenário preocupante com o avanço das queimadas. Entre janeiro e 14 de novembro de 2026, o estado registrou 30.015 focos de calor, um aumento de 142% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 12.388 registros. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Os números representam uma média de 94 focos por dia e colocam em alerta diferentes regiões do estado. Diante da gravidade da situação, o Governo Federal reconheceu, no domingo (15), situação de emergência em 61 municípios paraenses atingidos por incêndios florestais.

Com o reconhecimento, as prefeituras poderão solicitar recursos federais para reforçar o combate às chamas, prestar assistência às famílias afetadas e executar ações emergenciais. Para receber o dinheiro, os municípios precisam apresentar planos de trabalho que serão avaliados pela Defesa Civil Nacional.

Além das 61 cidades incluídas na medida, outras 50 já enfrentam situação de emergência provocada pelas queimadas e pela estiagem. Ao longo deste ano, o Governo Federal aprovou 34 planos de assistência humanitária destinados ao Pará, totalizando R$ 24 milhões.

Municípios concentram milhares de focos

Altamira lidera o ranking de registros em 2026, com 2.153 focos de calor. Na sequência aparecem São Félix do Xingu, com 1.910, Portel, com 1.591, Itaituba, com 1.399, e Uruará, com 1.341.

Os incêndios também avançam sobre áreas de preservação ambiental e territórios de comunidades tradicionais. Em Alter do Chão, no município de Santarém, brigadistas e moradores trabalham para impedir que o fogo alcance comunidades indígenas.

No arquipélago do Marajó, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na comunidade quilombola de Caldeirão, em Salvaterra, na quinta-feira (12). Quinze bombeiros militares participaram da operação de combate às chamas.

Estado mobiliza reforço para combater incêndios

Na sexta-feira (13), o Governo do Pará decretou situação de emergência de Nível II nas áreas afetadas pelos incêndios florestais. A medida tem validade de 180 dias e permite ampliar a mobilização de equipes, equipamentos e recursos para enfrentar a crise.

O decreto também estabelece medidas de monitoramento da qualidade do ar, identificação de comunidades ameaçadas e atendimento às pessoas prejudicadas pela fumaça.

Para reforçar as operações, o Governo Federal autorizou o emprego de duas aeronaves de grande porte, com capacidade para transportar 12 mil litros de água cada.

Mais de 600 profissionais, 85 veículos operacionais e seis helicópteros já foram mobilizados pelo Ministério do Meio Ambiente. Uma aeronave KC-390 Millennium também foi utilizada no combate ao fogo na região de Santarém, onde realizou o lançamento de 20 mil litros de água.

As autoridades seguem monitorando as áreas atingidas e articulando novas medidas para conter o avanço das queimadas, que ameaçam a vegetação, os animais silvestres e a saúde das populações que vivem nas regiões afetadas.