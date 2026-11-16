Bombeiros e GTA utilizam drone com câmera térmica na tentativa de localizar o aposentado que tem cegueira parcial

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A família de Janarino Ferreira dos Santos, de 75 anos, vive momentos de angústia à procura do idoso, pai de 12 filhos, que tem Alzheimer, diabetes, hipertensão e é cego de um dos olhos. Ele está desaparecido desde o dia 10 de novembro, quando entrou em uma área de mata no Ramal da Mércia, próximo ao quilômetro 12 da BR-210, na zona rural de Macapá.

Segundo a neta Sara Monte, Janarino havia sido levado pela filha a um terreno frequentado por parentes e pessoas da igreja, conhecido como Retiro Deus Conosco. Em determinado momento, ele se afastou e entrou na mata. Ao perceber que o pai estava seguindo naquela direção, a filha foi calçar uma bota para procurá-lo, mas o sogro se ofereceu para ir primeiro, alegando conhecer melhor a região.

Quando chegou próximo à vegetação, porém, o homem já não conseguiu mais avistar Janarino. A partir daquele momento, começaram as buscas pelo idoso, que não foi mais visto. A família registrou um boletim de ocorrência e mobilizou parentes e moradores da região na tentativa de encontrá-lo.

O Corpo de Bombeiros Militar assumiu as buscas por terra, com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA). As equipes percorreram trechos de mata e ramais próximos, além de conversarem com moradores para tentar obter informações que ajudassem a localizar o aposentado.

A operação também contou com recursos tecnológicos. Um drone equipado com câmera térmica foi utilizado durante as buscas noturnas, enquanto a aeronave do GTA realizou sobrevoos para ampliar a área de procura. Apesar da mobilização, até o momento, não foram encontradas pistas que indiquem onde Janarino possa estar.

A situação preocupa ainda mais os familiares devido à condição de saúde do idoso. Além do Alzheimer, que pode comprometer sua orientação e memória, ele convive com diabetes e hipertensão e tem a visão comprometida, sendo cego de um dos olhos.

Janarino tem cabelos grisalhos e usa óculos de grau com armação preta. No dia em que desapareceu, vestia uma blusa cinza e uma bermuda. Antes de se aposentar, trabalhou como agricultor e viveu durante muitos anos no município de Oiapoque.

Sem notícias sobre o paradeiro, os familiares fazem um apelo à população para que qualquer informação que possa ajudar a encontrá-lo seja comunicada. Pedem ainda que as buscas não sejam encerradas por parte das autoridades.

Os contatos disponibilizados pela família são (96) 98121-1229 e (96) 98103-3326.