Dois homens chegaram de bicicleta e levaram a vítima para uma área ao lado da residência

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O bairro Congós, na zona sul de Macapá, voltou a registrar uma execução com características semelhantes com as de outro homicídio ocorrido no último sábado (14). Desta vez, a vítima foi Jacilon Santos César, de 23 anos, assassinado com diversos tiros na noite desta segunda-feira (16), no Beco do Maranhão. Ele estava em casa, próximo da mãe, quando dois homens chegaram ao local em bicicletas.

A dupla ordenou que Jacilon se afastasse da mulher e, em seguida, o retirou à força de perto dela, levando-o para uma área ao lado da residência, onde foi atingido pelas costas.

Uma das linhas de investigação aponta para um possível acerto de contas.

Jacilon teria se envolvido em uma briga recentemente e, desde então, estaria recebendo ameaças de morte.

Segundo apurações da polícia, o próprio Jacilon era investigado por possível participação em um homicídio ocorrido em 20 de dezembro de 2025, também no Congós.

Na ocasião, um rapaz foi executado com cinco tiros e teve o corpo jogado em um lago, em uma área de pontes com acesso pela Avenida Claudomiro de Moraes, região apontada como território de atuação de uma facção criminosa.

Relembre o caso

A execução foi registrada em vídeo pelos próprios assassinos. A Polícia Científica confirmou que a vítima foi atingida por cinco disparos, sendo um na testa e quatro no lado direito do rosto.

Nas imagens, o rapaz aparece ferido e com o rosto ensanguentado. É possível ouvir os disparos finais e frases dos criminosos comemorando a execução. O vídeo termina com a arma sendo descarregada e o corpo da vítima arremessado no lago.

Três dias antes da morte de Jacilon, no último sábado (14), outro adolescente, de 17 anos, foi executado na 21ª Avenida do Congós. Testemunhas relataram que dois homens chegaram de bicicleta e atiraram contra o menor, atingindo principalmente o rosto. A autoria ainda é desconhecida.

Os dois assassinatos mais recentes apresentam uma característica em comum: criminosos que chegam e deixam os locais dos crimes utilizando bicicletas.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo telefone 99170-4302.