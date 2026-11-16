Delegada Marina Guimarães afirma que, apesar da natureza militar dos crimes investigados, providências foram adotadas para proteger as policiais

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Justiça do Amapá concedeu medidas protetivas de urgência a duas policiais militares que denunciam ter sido agredidas por um major da Polícia Militar dentro do quartel do 8º Batalhão, em Macapá. A decisão atende a um pedido da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). As denúncias estão sendo investigadas pela Corregedoria da Polícia Militar, por envolverem supostos crimes militares.

“Embora a atribuição não seja da Deam para investigação, todas as medidas cautelares para preservação da integridade física e psicológica foram tomadas após os registros dos boletins de ocorrência”, explicou a delegada Marina Guimarães ao Portal SelesNafes.Com.

Uma das policiais identificou o suposto agressor como o major Joanderson Gregório, comandante do 8º Batalhão da PM. Ele não se pronunciou publicamente, mas a PM anunciou a instauração de um procedimento de apuração. Segundo o relato, o episódio ocorreu no dia 23 de outubro, durante o expediente, na sala da Diretoria de Administração de Recursos Humanos (DARH), na presença de outros militares.

De acordo com o boletim de ocorrência, o major teria oferecido à subordinada um “abraço de cursado”. A policial aceitou, acreditando se tratar de uma brincadeira. Em seguida, o oficial teria determinado que ela permanecesse em posição de descanso e rangesse os dentes, antes de desferir um tapa no lado esquerdo do rosto da militar.

No BO, a soldado relatou ter sentido profundo constrangimento, humilhação e abalo emocional após o episódio. Ela também afirmou temer represálias por denunciar um superior hierárquico. Outra policial teria sido submetida a uma agressão semelhante pelo mesmo oficial naquele dia. As duas militares pediram medidas protetivas concedidas na delegacia, que encaminhou para a Justiça. O procedimento é sigiloso, mas nestes casos a medida costuma proibir contatos e aproximações entre acusado e vítima.

A delegada Marina Guimarães ressaltou que a natureza militar dos fatos não afasta a necessidade de proteção às mulheres que denunciam violência dentro das instituições.

“Embora seja um crime militar, não deixa de ser um crime contra a mulher por razão do gênero. É importante que fiquemos atentos a esse tipo de conduta dentro dos órgãos para que não volte a acontecer”, afirmou.