Novo terminal rodoviário de Pedra Branca recebe últimos ajustes antes de iniciar operação

Prefeito Marcelo Pantoja (União) vistoriou instalações antes da entrega do empreendimento à população

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Pedra Branca do Amapari (AP)

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, município localizado a 187 quilômetros de Macapá, concluiu a construção do novo terminal rodoviário da cidade. A estrutura está pronta e passa pelos últimos ajustes antes da inauguração, cuja data ainda não foi anunciada oficialmente.

O prefeito Marcelo Pantoja realizou uma vistoria no empreendimento para acompanhar os serviços finais e verificar as condições das instalações. O novo espaço foi projetado para melhorar o embarque e desembarque de passageiros e organizar o funcionamento do transporte alternativo no município.

Com instalações mais modernas, o terminal deverá oferecer melhores condições de conforto e segurança aos usuários, além de proporcionar um ambiente adequado aos profissionais que trabalham no transporte de passageiros entre Pedra Branca e outras cidades do Amapá.

A obra foi financiada com recursos do Programa Calha Norte, do Governo Federal, destinados por meio de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre. O investimento faz parte das ações de infraestrutura voltadas à melhoria dos serviços públicos no município.

A expectativa da prefeitura é que o novo terminal também contribua para a movimentação da economia local, facilitando o deslocamento de moradores, trabalhadores e visitantes que utilizam o transporte intermunicipal.