Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um assaltante identificado como Yuri Tolosa foi morto com um tiro no peito após invadir, pela segunda vez em uma semana, a residência de um casal de policiais. O caso ocorreu por volta das 4h desta segunda-feira (16), no bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte de Macapá.
O imóvel ainda está em construção e já havia sido alvo do criminoso na semana passada. Na ocasião, ele conseguiu furtar diversos objetos. Na madrugada desta segunda, decidiu voltar ao local novamente, mas acabou surpreendido pelo proprietário, que percebeu a invasão e reagiu.
O disparo atingiu o peito do invasor, que morreu em via pública. A Polícia Científica confirmou que Yuri foi atingido por apenas um tiro.
O policial responsável pelo disparo permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da morte.
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