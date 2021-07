Como evitar ciladas de bandidos que marcam encontros de vendas pela internet

Falsos vendedores atraem vítimas com preços baixos para praticar roubos e até homicídios em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O jovem João Gabriel de Souza Pinto, de 20 anos, foi baleado por um homem ainda não identificado no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá, na noite da última quarta-feira (14).

De acordo com a polícia, ele teria ido se encontrar com um vendedor que anunciou um produto no site de vendas OLX. Mas, o encontro era, na verdade uma cilada. O falso vendedor anunciou o assalto e atirou contra o rapaz.

A vítima foi levada para o Hospital de Emergência (HE) em estado grave, passou por cirurgia e, agora, aguarda transferência para o Hospital de Clinicas Alberto Lima (Hcal).

Menos de 24 horas depois, outro caso parecido ocorreu no Conjunto Laurindo Banha, o técnico de celular Brendon Farias Rodrigues, de 32 anos, foi emboscado em uma situação similar: encontro de venda marcado pela internet após anúncio em site de venda. Um falso comprador atraiu a vítima após ela colocar um celular à venda.

Brendon levou um tiro na cabeça ao tentar fugir. O carro dele bateu no portão de uma casa depois dele desmaiar com o tiro. O crime foi filmado por câmeras de segurança residencial. Brendon também aguarda transferência para o HCAL.

Outro caso emblemático de emboscadas armas a partir de vendas na internet foi o de um policial militar atraído para um roubo após ver o anúncio de venda de um celular na internet. Até hoje o policial passa por tratamento para recuperar a saúde.

Outro caso que chamou a atenção foi da mulher que atraia as vítimas por meio de anúncios para realizar os assaltos. Ela fazia o anuncio, fechava o negócio pelo telefone, marcava o encontro e assaltava as vítimas, acompanhada por comparsas.

Fatos como esses poderiam ser evitados, de acordo com o 1º tenente da Polícia Militar Josiagabe Oliveira, se alguns cuidados fossem tomados. Ele orienta que antes de fechar o negócio e marcar um encontro, devem ser observados três pontos fundamentais.

O primeiro seria desconfiar de produtos oferecidos com preços muito abaixo do mercado.

“A pessoa deve avaliar o produto e se ele estiver com o valor muito baixo, deve ficar com um pé atrás e desconfiar”, orientou o policial.

Outro ponto observado pelo tenente está no local escolhido para fazer o negócio. Pessoas mal intencionadas costumam marcar o encontro em local isolado onde não há possibilidade para a vítima pedir ajuda e se defender.

“Eles atraem as vítimas para locais esmos, principalmente para locais próximos de pontes ou locais que tenham uma rota de fuga por uma área de mata de difícil acesso. Porque a pessoa vai para esse local e está indo para uma emboscada”, afirmou.

Outro ponto observado pelo policial é que o comprador observe a avaliação do vendedor no site onde o produto está sendo oferecido e fazer bastante perguntas para ele. Perguntar se o produto tem nota fiscal e procedência confiada.

“Às vezes, é um produto que a pessoa quer muito e o preço está tão acessível que ela age com a emoção e se sujeita aos termos do vendedor. O que eles falam geralmente é que não podem sair de casa; ‘vem agora aqui com o dinheiro que eu vendo pra ti’. Aí é o produto que a pessoa quer e o valor está abaixo do mercado e acaba sendo seduzida pelo vendedor”, disse o tenente.

Ele disse ainda que em qualquer situação suspeita de golpe, o comprador pode entrar em contato com a PM para pedir apoio e denunciar o possível golpe.