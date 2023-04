Pare de brigar por coisas pequenas

Compartilhamentos

Bom dia! Transformar pequenos problemas em grandes conflitos, infelizmente é um defeito que só vamos abandonando com o passar dos anos e depois de muita dor de cabeça. Mas algumas pessoas, no entanto, essa é uma característica que acompanha o resto da vida, principalmente no casamento. No capítulo 11 de Jó, encontramos outro amigo complicado na vida do protagonista do livro. Algumas batalhas não compensam que sejam travadas, pois causam rancor e até separação. Veja a análise e tenha uma ótima quarta-feira (5), com o nosso Senhor Jesus!