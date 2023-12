Suspeito de matar idoso e professor de dança morre em tiroteio com GTA

Confronto ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Chegou ao fim a trajetória de crimes de Jaynesson Cristian Leal Pinto, de 22 anos, suspeito de participação em pelo menos dois latrocínios ocorridos na capital amapaense.

Jack, como o assaltante era conhecido, morreu baleado na tarde desta quinta-feira (30), no Bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, ao confrontar o Grupo Tático Aéreo (GTA). A comunidade, na zona oeste da cidade, era reduto do criminoso.

A polícia confirmou que ele integrava o bando armado que roubou a pistola de um policial aposentado durante um assalto a uma mercearia, na tarde do dia 24, no Bairro Pacoval. Naquele mesmo dia, um dos comparsas dele foi morto em troca de tiros com a PM no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

Uma denúncia anônima levou o GTA até o local onde ele estava. As informações repassadas à polícia indicavam que havia um suspeito armado comercializando drogas na Rua Acésio Guedes com a Avenida Moacir Braga Coutinho.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, comandante do GTA, Jack desobedeceu às ordens de parada e correu com a arma em punho para dentro de uma casa, de onde teriam partido os disparos contra os agentes, que não se intimidaram e entraram no imóvel. Lá, a troca de tiros foi mais intensa e Jack foi atingido. O Samu confirmou o óbito no local.

“Foi verbalizado para que ele parasse, mas ele não parou. Então a equipe teve que fazer o cerco por trás da casa, que é uma casa de altos, então quando a equipe estava subindo, ele efetuou o disparo e correu para dentro. A gente continuou o adentramento tático e dentro da casa ele efetuou novamente disparos e a equipe revidou a injusta agressão”, narrou o comandante do GTA.

Além de uma pistola ponto 40 usada por ele no confronto, os policiais disseram ter encontrado no interior da residência: munições calibre 380, uma porção de droga, plásticos para embalagens e uma balança de precisão. Tudo foi levado para o Ciosp do Pacoval.

Extensa ficha

Jack era conhecido pela polícia por ser dono de uma vasta ficha criminal. Além do recente roubo ao policial reformado, ele também teria participado de dois latrocínios.

O primeiro, ocorreu no dia 10 de agosto de 2021, quando um bando armado invadiu uma casa no Perpétuo Socorro, e espancou até a morte um idoso de 60 anos, dono de uma loja de variedades, para que ele entregasse dinheiro. Eles fugiram do local levando celulares e televisores.

Outro crime de grande repercussão do qual Jack teria participado foi a morte do professor de dança Eliseu Neres, de 20 anos. O crime ocorreu no dia 26 de setembro de 2022, na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá, onde ocorria um evento musical. Três homens armados fizeram um arrastão no local. Eliseu foi morto com tiros no peito e no rosto. Os criminosos levaram celulares dele e dos amigos e amigas que o acompanhavam no evento.

Jack foi denunciado, ainda, outras duas vezes pelo Ministério Público pelos crimes de assalto e porte ilegal de arma de fogo. Um deles ocorrido na tarde do dia 19 de dezembro de 2019, no Parque do Forte, quando ele, um comparsa e outras duas mulheres fingiam ser dois casais de namorados para assaltar visitantes do local.