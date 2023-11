Suspeito de roubar arma de militar em assalto é morto em confronto

Criminoso de máscara teria participado de um roubo horas antes, e seria chefe de uma facção que atua no Bairro Cidade Nova

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de ter roubado a arma de um militar da reserva durante um assalto a uma mercearia trocou tiros com policiais da Operação Paz e acabou sendo morto no confronto. O tiroteio ocorreu na noite desta sexta-feira (24), por volta das 22h, no Bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

Horas antes da intervenção policial, às 17h, clientes e funcionários de uma mercearia localizada no Bairro Pacoval foram rendidos por um bando armado. Os criminosos roubaram todo o dinheiro do caixa e ainda levaram uma pistola de um PM aposentado que estava em compras.

Em um vídeo repassado à polícia, é possível ver pelo menos 3 assaltantes usando bonés dentro do comércio, mas as imagens não mostram o momento em que o policial teve a ama subtraída por eles.

Segundo o oficial que estava à frente da ocorrência, major Aldoney, o indivíduo que morreu no confronto integrava o bando de assaltantes. Ele foi identificado como Rafael Bruno Ferreira Trindade, de 26 anos, suspeito de vários crimes, entre eles homicídio. Ele também é apontado como chefe de uma facção que atua no Bairro Cidade Nova, na zona leste.

Informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), indicavam que os suspeitos do assalto estariam escondidos numa quitinete, localizada na Rua Manoel Eudóxio Pereira.

Militares do 4º Batalhão, que estavam reforçando o policiamento na capital, disseram que, na chegada ao local, um indivíduo suspeito correu rumo aos fundos do imóvel de onde passou a disparar em direção aos policiais e acabou atingido na troca de tiros.

O Samu foi chamado e confirmou o óbito. Com Trindade, os peritos encontraram 15 porções de drogas na cueca e uma grande quantidade de moedas, possivelmente oriundas do roubo ocorrido horas antes, além da arma usada no confronto. Porém, a pistola do militar da reserva não foi localizada.