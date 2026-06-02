Laranjal do Jari recebe único centro interestadual de vigilância em saúde do Brasil

Estrutura vai monitorar possíveis riscos à saúde pública e atender moradores do Vale do Jari, na divisa entre Amapá e Pará

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De Macapá (AP)

Laranjal do Jari passou a contar com o único Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) de caráter interestadual do Brasil. A unidade foi entregue na segunda-feira (1º) com recursos destinados pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) e terá atuação em toda a região do Vale do Jari.

Na prática, o centro funciona como uma espécie de sala de monitoramento permanente da saúde pública, reunindo informações que ajudam a identificar, acompanhar e responder rapidamente a surtos, epidemias e outras ameaças sanitárias.

“Esse é um recurso destinado a vigilância em saúde do nosso Estado, esse CIEVS será o único do País que funciona de forma interestadual, pois atende também moradores do Pará, esse instrumento nos permite prever, prevenir e principalmente se preparar para possíveis doenças que possam atingir nosso povo, instrumento que foi fundamental em momentos como a pandemia e agora estamos fortalecendo para que a saúde continue sendo prioridade”, afirmou o deputado.



A unidade terá abrangência nos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, além de atuar de forma integrada com o município de Almeirim, no Pará. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas sejam beneficiadas direta e indiretamente pelo serviço.

Este é o segundo CIEVS entregue ao Amapá neste ano com recursos destinados por Dorinaldo. Outra unidade foi inaugurada recentemente em Oiapoque. Juntas, as duas estruturas receberam investimentos de R$ 4,5 milhões para implantação dos espaços e aquisição de mobiliário.