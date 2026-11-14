Amapá tem a maior taxa de stalking contra mulheres do Brasil, aponta Anuário de Segurança Pública

Estado lidera o ranking nacional de perseguição contra mulheres, com taxa quase 2,7 vezes superior à média brasileira

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O Amapá aparece em primeiro lugar no ranking nacional de stalking contra mulheres, considerando a taxa de registros por 100 mil habitantes do sexo feminino. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, o estado contabilizou 1.215 vítimas em 2025, com uma taxa de 301,3 registros por 100 mil mulheres.

O número representa um aumento de 4,9% em relação a 2024. Naquele ano, foram registrados 1.152 casos no Amapá. A taxa estadual é quase 2,7 vezes maior que a média nacional, que ficou em 113,3 por 100 mil mulheres.

Em todo o Brasil, foram registrados 123.871 casos de perseguição contra mulheres em 2025, contra 94.836 no ano anterior. O crescimento foi de 30,1%, o que representa aproximadamente 14 registros por hora no país.

O stalking, também conhecido como crime de perseguição, acontece quando uma pessoa passa a perseguir outra de maneira repetida, ameaçando sua integridade física ou psicológica, limitando sua liberdade ou invadindo sua privacidade. A prática pode ocorrer tanto presencialmente quanto pela internet, por meio de mensagens insistentes, monitoramento de redes sociais, criação de perfis falsos, ameaças e perseguições.

No Brasil, a perseguição é crime desde 2021, quando foi incluída no Código Penal pela Lei nº 14.132. A pena prevista é de 6 meses a 2 anos de reclusão, além de multa. A punição pode ser aumentada em metade quando o crime é cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, entre outras situações previstas na legislação.

“É importante que a mulher reúna e preserve todas as provas da perseguição, como mensagens, áudios, registros de ligações e capturas de tela. As denúncias podem ser feitas pelo 180 e, em situações de perigo imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.”, explicou a delegada Marina Guimarães, titular da Delegacia Especializada ao Atendimento da Mulher em Macapá.