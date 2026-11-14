Dalua diz que só fará réveillon se pagamentos estiverem em dia: ‘servidor e Macapá são prioridades’

Gestor diz que falta de prestação de contas da administração anterior impede acesso a recursos federais e compromete recuperação financeira

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito interino de Macapá, Pedro Dalua (União), abriu o jogo nesta sexta-feira (13) sobre a situação financeira da prefeitura. Em entrevista ao Portal SelesNafes.Com, ele admitiu que ainda não conseguiu quitar as dívidas deixadas pela gestão do ex-prefeito Antônio Furlan (PSD) e revelou que pretende buscar apoio da bancada federal, da Presidência da República e da iniciativa privada. O objetivo é deixar de apenas administrar dívidas e recuperar a capacidade de investimento da capital.

Dalua assumiu a prefeitura em março, após o afastamento de Furlan no âmbito de uma investigação por suspeitas de corrupção. Segundo ele, a intenção inicial era quitar todas as pendências financeiras, mas o volume de débitos impediu que a meta fosse alcançada.

“O passivo é muito alto”, justificou.

O prefeito afirmou que um dos maiores desafios dos oito meses de gestão foi compreender a real situação financeira e administrativa do município. Paralelamente, procurou manter o pagamento dos servidores, a data-base, as progressões funcionais e os planos de carreira, enquanto negociava e quitava parte das dívidas.

“É a vida financeira do servidor, que é o que nos interessa. Recursos federais que subsidiam a saúde e a prefeitura nós não conseguimos acessar por falta de prestação de contas da gestão passada. Por isso, nós não vamos virar o ano no verde, mas pelo menos vamos passar no amarelo”, afirmou, utilizando uma escala em que o vermelho representaria a situação mais crítica.

Dalua também comentou os atrasos salariais dos trabalhadores terceirizados conhecidos como “verdinhos”, que atuam em serviços gerais nas áreas de limpeza urbana, saúde, assistência social, obras e educação. Segundo ele, embora ainda ocorram atrasos, a situação melhorou em comparação com a administração anterior.

“Em alguns casos, a gente consegue pagar no tempo normal, mas outros atrasam de 20 a 30 dias. Não é como acontecia na gestão passada, quando os atrasos chegavam a oito meses, como no caso da Semob, em que os verdinhos de lá não recebiam salários nem o vale-alimentação. Quando eu fui lá, eles choraram. A gente não consegue deixar tudo em dia como deveria, mas não deixa atrasar como era antes”, pontuou.

O prefeito informou que todas as empresas responsáveis pela limpeza urbana receberam os pagamentos da prefeitura nesta semana. No entanto, reconheceu que algumas prestadoras de serviços não têm repassado os valores aos trabalhadores, mesmo depois de receberem do município.

“A gente notifica as empresas quando elas recebem e não pagam o trabalhador. Tem empresa na terceira notificação e já tenho respaldo para poder tirar”, revelou.

Na entrevista completa, Dalua detalha os planos para recuperar o caixa da prefeitura e buscar novas fontes de recursos, com a intenção de superar a atual fase de administração de dívidas e retomar os investimentos em Macapá.