Profissional teve passagens por jornais, rádio e assessorias de comunicação, além de se destacar pelo artesanato inspirado na cultura regional

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A jornalista, colunista e artesã Luzia Mauren de Oliveira Lemos, a Tica Lemos, morreu na manhã deste sábado (28), aos 62 anos, no Hospital de Emergência (HE), em Macapá. Ela enfrentava um câncer no ovário. Conhecida pela personalidade franca e pela forte presença na imprensa e na cena cultural amapaense, Tica deixa um filho, que mora em Santa Catarina, e dois netos. Uma filha da jornalista morreu em 2019.

Com uma longa trajetória na comunicação, Tica integrou a equipe da Rádio Difusora de Macapá e assinou colunas em jornais como O Amapá e Diário do Amapá. Também trabalhou como repórter no jornal Amapá Estado, construindo uma carreira marcada pela atuação em diferentes veículos da imprensa local.

Fora das redações, acumulou experiências em assessorias de comunicação de instituições públicas e privadas. Esteve à frente da comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), atuou no Banco da Amizade e também passou pela assessoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AP), entre outras instituições.

O talento de Tica também se manifestava no artesanato. Ela produzia camisetas customizadas, com desenhos coloridos inspirados nas artes Maracá e Cunani, na iconografia indígena e em elementos da identidade regional. Suas criações também traziam referências ao futebol e estampas personalizadas, transformando peças de roupa em expressões da cultura amapaense.

Apaixonada por samba e pagode, Tica mantinha uma ligação especial com a escola de samba Piratas Estilizados, do bairro do Laguinho. Frequentadora da vida cultural e boêmia de Macapá, também era torcedora declarada do Vasco da Gama. Entre suas referências afetivas estavam o tradicional Bar do Abreu e o Hangar, do qual era sócia remida.

A notícia da morte provocou manifestações de pesar entre jornalistas, amigos, sambistas e integrantes da sociedade amapaense. Nas redes sociais, colegas de profissão e pessoas que conviveram com Tica lembraram sua personalidade, o trabalho na comunicação e a contribuição para a cultura local.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda serão divulgadas pela família.