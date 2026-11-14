Atacada a tiros em uma base de facção, Força Tática reage e faccionado acaba morto

A residência tinha a sigla da organização criminosa Família Terror do Amapá (FTA) pintada na madeira e seria usada como ponto de venda de drogas e intimidação de moradores

Publicidade

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar foi recebida a tiros ao chegar a um imóvel apontado como base de uma organização criminosa, na noite desta sexta-feira (13), em uma área de pontes do bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. No confronto, o suspeito, identificado como Charme de Oliveira Dias, de 40 anos, foi baleado e morreu no local. Ele tinha registros criminais, incluindo por homicídio.

A ocorrência começou durante patrulhamento de equipes do Tático Motos nas proximidades de um local conhecido como Caesinha. Os policiais foram abordados por um transeunte que, com medo de represálias, preferiu não se identificar.

Ele denunciou que uma residência na Passagem Ana Nery, marcada com pichações em referência à organização criminosa Família Terror do Amapá (FTA), estaria sendo utilizada como base do grupo. Segundo a denúncia, um homem armado comercializava drogas e intimidava moradores da região.

Ao chegar ao endereço, a equipe foi surpreendida por disparos efetuados pelo suspeito. Para conter a agressão, os policiais revidaram. Após cessarem os tiros, os militares avançaram e encontraram o homem ainda com sinais vitais.

Um revólver calibre 38, com cinco munições, quatro deflagradas e uma intacta, foi retirado de perto do suspeito. O Samu foi acionado, mas a equipe médica confirmou a morte no local.

Durante a perícia no imóvel, foram apreendidos uma bolsa com substância semelhante à maconha, uma balança de precisão, uma tesoura e outras sete munições calibre 38.

Conforme consulta aos sistemas de segurança pública, Charme de Oliveira Dias possuía registros por homicídio, roubo, extorsão, lesão corporal e furto.

A arma utilizada contra os policiais e os materiais apreendidos foram apresentados no Ciosp do Pacoval. Os armamentos institucionais utilizados pelos militares durante o confronto também foram formalmente apresentados à autoridade policial.