Vereador que passou 24 horas preso diz que comprou barras de ouro como investimento

Alessandro Monteiro (PDT) nega relação da investigação com o mandato parlamentar: "continuarei fiscalizando os serviços públicos"

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O vereador Alessandro Monteiro (PDT) passou cerca de 24 horas preso em uma cela do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), nesta semana, após uma operação do Ministério Público do Estado que apreendeu, na residência dele, uma quantidade de ouro avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, totalizando 6 barras. Em entrevista exclusiva ao Portal SelesNafes.Com, nesta sexta-feira (13), o parlamentar admitiu que não apresentou, no momento da operação, as notas fiscais que comprovariam a origem lícita do minério. Além disso, a compra do ouro foi uma decisão empresarial de investimento. Ele argumentou que a aquisição do minério é uma alternativa utilizada por empresários que buscam diversificar suas aplicações financeiras.

“Eu tinha solicitado as notas fiscais e estou cobrando o envio para regularizar tudo”, afirmou, referindo-se ao comprador.

Monteiro ressaltou que, antes de ingressar na política, já atuava como empresário, atividade que exerce há 25 anos. Ele negou que a prisão tenha relação com qualquer irregularidade no exercício do mandato de vereador. Assista à entrevista na íntegra.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: SN Produções