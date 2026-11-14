Chefe do Cerimonial da Alap recebe reconhecimento em Brasília

Homenagem foi entregue em Brasília durante encontro nacional que celebrou os 27 anos do Parlamento Amazônico

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REDAÇÃO

O trabalho desenvolvido pelo Cerimonial da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) ganhou destaque nacional durante as comemorações pelos 27 anos de fundação do Parlamento Amazônico. A chefe do setor, Nilvia Lourenço Moreira Neta, recebeu uma placa comemorativa no dia 12 de novembro, em Brasília, como reconhecimento à contribuição da equipe na realização de encontros e atividades institucionais do colegiado, que reúne representantes dos estados da Amazônia Legal.

A homenagem ocorreu no Hotel Royal Tulip, durante o Encontro Nacional de Parlamentares Estaduais, e foi concedida pelo presidente do Parlamento Amazônico, deputado estadual Afonso Fernandes. O reconhecimento destaca a participação do Cerimonial da Alap na organização de reuniões e eventos que integram a agenda da entidade ao longo de sua trajetória.

Graduada em Serviço Social pelo Instituto Macapaense de Ensino Superior (IMMES) e pós-graduada em Docência do Ensino Superior, Nilvia atua na área de Cerimonial desde 2014. Em 2018, assumiu a chefia do setor na Assembleia Legislativa do Amapá, função que mantém até hoje.