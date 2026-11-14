Plano de homicídio é interceptado com pistola, 82 munições e colete balístico

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)
Uma ação rápida da Polícia Civil impediu um possível ataque criminoso que estaria sendo planejado para ocorrer em Santana, município a 17 km de Macapá. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (14), no bairro Provedor II. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre .40, mais de 80 munições e uma capa de colete balístico.
A prisão ocorreu durante as investigações de uma tentativa de homicídio registrada próximo à Escola Municipal Maria Ilnah, no bairro Provedor I. Durante os trabalhos, os policiais receberam informações de que o suspeito, conhecido como “MR”, estaria circulando armado e planejando um novo ataque a tiros, que poderia acontecer ainda nesta sexta-feira.
Após buscas, o jovem foi localizado na casa da namorada, no bairro Provedor II. Durante a abordagem, ele indicou aos policiais onde havia escondido a pistola, embaixo de uma carcaça de geladeira no quintal do imóvel. No local, também foram encontradas 15 munições em um dos quartos.
As buscas continuaram na residência do suspeito, na Travessa L 2, bairro Provedor I, onde foram localizadas outras 54 munições e uma capa de colete balístico. Ao todo, foram apreendidas 82 munições e uma pistola calibre .40.
O jovem e todo o material apreendido foram encaminhados ao CIOSP de Santana, onde foram realizados os procedimentos legais
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