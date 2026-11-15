Polícia flagra cadeirante vendendo drogas em Macapá

Policiais apreenderam 66 porções de entorpecentes, dinheiro e materiais usados para embalar drogas dentro do imóvel

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um cadeirante foi preso por suspeita de tráfico de drogas no fim da tarde deste sábado (14), durante uma ação de policiais do Patamo no bairro Universidade, zona sul de Macapá.

A equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu a denúncia de um popular de que um homem estaria comercializando entorpecentes dentro de uma residência, localizada na 1ª Avenida do bairro.

Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram um pote com 15 porções de entorpecentes próximo ao suspeito, que também estava com R$ 50 em dinheiro e teria assumido o crime de tráfico de drogas.

Nas buscas realizadas no imóvel, os militares encontraram, no quarto do suspeito, outras 26 porções pequenas já embaladas para comercialização, além de porções fracionadas que ainda seriam preparadas.

Em uma gaveta de outro cômodo, foram localizadas mais 25 porções de substância semelhante à maconha. A equipe também apreendeu material utilizado para embalar drogas e R$ 18 em cédulas trocadas.

Ao todo, foram apreendidas 66 porções de entorpecentes, além de material para embalagem e R$ 68 em dinheiro.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Ciosp, junto com todo o material apreendido.