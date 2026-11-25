Diferentes religiões aguardam a vinda de um Messias. O islamismo, o budismo, o hinduísmo, judaísmo e o cristianismo. Só que no nosso caso, Ele já veio e estamos aguardando o retorno prometido por Jesus. O Salmo 110 é considerado um dos textos mais proféticos sobre o Messias, pois o cita sentado ao lado de Deus. Veja a meditação desta quarta-feira (25) e tenha um ótimo dia.
PARA MEDITAR
Todos esperam
Salmo 110
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