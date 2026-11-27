Correntes de estudo do comportamento humano defendem que o ser humano é moldado pelos estímulos do ambiente onde vive. No entanto, apesar dessas influências, a vida não é um cálculo matemático. Existem outros fatores. O Salmo 112 mostra como as obras moldam a vida de uma pessoa transformada por Deus. “Ao justo nasce luz nas trevas”. Veja a meditação bíblica desta sexta-feira (27) e tenha um ótimo fim de semana com nosso Salvador Jesus!
COMPORTAMENTO HUMANO
O ambiente não define quem você será
Salmo 112
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