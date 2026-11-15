Projeto que alimenta e cuida de animais de rua na Unifap busca voluntários e doações

Iniciativa criada por estudantes de Ciências Ambientais já cadastrou 34 bichinhos e mantém acompanhamento de saúde e alimentação no campus Marco Zero

Publicidade

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Quem frequenta o campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá (Unifap), na zona sul de Macapá, costuma encontrar pelo caminho cães e gatos que transitam livremente entre os blocos de aula e as áreas verdes. O que para muitos passa despercebido, para um grupo de estudantes virou compromisso diário: garantir que esses animais comam, recebam medicação, tenham acompanhamento de saúde ou até conquistem um lar.

É esse trabalho que movimenta o Projeto Mi-Au Tucuju. A iniciativa começou ainda no segundo semestre de 2023, quando oito calouros do curso de Ciências Ambientais decidiram transformar a preocupação com o abandono no espaço universitário em uma rede prática de proteção animal.

Um dos beneficiados é o Tofu, um simpático felino que integra a lista dos mais de 30 animais cadastrados e assistidos pela equipe. O acompanhamento é rigoroso e feito por meio de planilhas de controle.

“A gente faz o mapeamento e registra os bichinhos com fotos e detalhes como cor, presença de ferimentos e condições de saúde. Distribuímos a ração em pontos estratégicos do campus e, quando surge algum caso mais grave, nos mobilizamos com voluntários e doações para levar ao veterinário”, relata a voluntária Sâmela Martins.

Desafio diário e a busca por adoção

No levantamento mais recente, feito em outubro, o projeto catalogou 20 cães e 14 gatos fixos. Como os portões do campus são abertos, o fluxo de novos animais exige atenção constante dos acadêmicos.

“Existem aqueles que já são conhecidos e aparecem todo mês, mas sempre surge um animal novo transitando pelo local. É uma rotina bem dinâmica”, explica a acadêmica.

Apesar de garantir a sobrevivência dos bichinhos dentro da Unifap, o grupo reforça que o abrigo universitário é temporário. A meta final é conseguir que cada um encontre uma família.

“Nosso intuito é conscientizar as pessoas, combater o abandono e incentivar a adoção responsável. Queremos mostrar para a sociedade que o bem-estar desses animais é um dever de todos nós”, ressalta Sâmela.

Precisando de voluntários e doações

Com a demanda diária crescendo, o Projeto Mi-Au precisa de reforço. O grupo está selecionando voluntários com disponibilidade nos turnos da manhã, tarde ou noite para ajudar nas rotinas de alimentação, hidratação e monitoramento no campus.

Para quem não dispõe de tempo para as atividades presenciais, a colaboração pode ser feita com doações de ração para cães e gatos, medicamentos veterinários e itens de curativo, além de contribuições financeiras de qualquer valor via Pix para custear consultas e remédios.

As doações em dinheiro podem ser enviadas para a chave Pix [email protected]. Para saber mais sobre como ser voluntário ou acompanhar as ações do grupo, os interessados podem entrar em contato via mensagem direta no perfil do Instagram @projetomiau.