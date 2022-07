Ouça a análise de Deuteronômio 26

Compartilhamentos

Bom dia! As primícias da terras, os dízimos e as declarações nos termos da aliança. Deuteronômio 26 relembra algumas obrigações dos primeiros anos do povo de Israel, como as ofertas anuais. Deus sempre foi fiel em seus acordos. A fórmula do sucesso é o esforço humano e o auxílio divino. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima segunda-feira (11) com nosso Senhor Jesus.