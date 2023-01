Voluntárias que atendem pacientes com câncer são vítimas de racismo em Macapá

A agressora não foi denunciada à polícia e saiu ilesa após uma conversa com uma voluntária do Instituto em Macapá

Por ANDRÉ ZUMBI

Duas profissionais da saúde que prestam serviço voluntário no Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães (Ijoma), em Macapá, foram vítimas de racismo. O caso teria ocorrido na quinta-feira (19).

Uma mulher que buscava atendimento na instituição, que oferece serviços de saúde de forma gratuita, recusou-se ser atendida pelas profissionais por elas serem negras.

O episódio lamentável foi narrado em um vídeo postado pelo presidente da instituição, padre Paulo Roberto, em suas redes sociais. Nele, o religioso conta que a mulher, que não foi identificada, estava em busca de exames. Ela foi atendida na triagem e foi direcionada para a sala de coleta onde as voluntárias trabalhavam.

Lá, a mulher questionou a primeira que lhe atendeu se não havia uma outra pessoa que pudesse coletar seu sangue. A profissional então passou o bastão para a amiga que, ao se aproximar da paciente, recebeu a mesma indagação.

“Então, chamaram a assistente social [que é branca], então ela permitiu que coletasse o exame. Ao sair, ela se dirigiu a pessoa (assistente social) e fez a seguinte indagação: ‘é só a senhora de branco que trabalha aqui dentro?’”, narrou o padre.

Paulo Roberto contou que ficou extremamente indignado quando o fato chegou ao seu conhecimento e lamentou que não houve tempo hábil para chamar a polícia. Ele disse que durante seu ministério sempre combateu atos de racismo e intolerância.

“Que tipo de mundo nós estamos? Que loucura é essa? Que loucura estamos vivendo! ‘Só tem a senhora de branco dentro do Ijoma?’ Estou indignado”.

Ele explicou que após uma breve conversa com a assistente social, a mulher foi liberada. A reportagem esteve no Instituto tentando ouvir as vítimas do racismo, mas elas não quiseram gravar entrevista. O Ijoma informou que mulher não foi denunciada pela instituição.