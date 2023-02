Mulher confessa ser assaltante, mas delegado não acredita

Crime em questão é um roubo a residência no Bairro Fazendinha, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher procurou a Polícia civil e confessou que fez parte do trio de assaltantes vestidos de garis, que invadiu uma casa no Bairro da fazendinha, em Macapá. O roubo, ocorrido no dia 25 de janeiro, é investigado pelo delegado Vladson Nascimento, da Delegacia de Patrimônio.

A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança do local, os ladrões levaram joias, eletrodomésticos e uma arma de fogo. Até agora, nenhum deles foi preso.

Gracimone Pantoja Vilhena, de 25 anos, afirmou ao delegado que é a criminosa que aparece nas imagens usando uma máscara descartável. A confissão foi feita nesta terça-feira (7).

Contudo, o delegado não acreditou na versão dela e a indiciou por autoacusação falsa (crime inexistente ou praticado por outrem), que tem pena prevista de 3 meses a 2 anos, ou multa.

“Durante a oitiva, produzimos várias perguntas do que aconteceu dentro da casa, colocamos sob reconhecimento e as vítimas não reconheceram. Apesar da semelhança física, voz não é a mesma, de acordo com as vítimas. Isso me deixa mais convicto de que as pessoas que já investigamos são mesmo as responsáveis pelo crime”, ponderou o delegado.

Entretanto, Gracimone sustenta a sua versão. Ela fez questão de que sua foto fosse publicada como participante do roubo.