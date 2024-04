Em Oiapoque, motorista mata no trânsito e foge para a Guiana Francesa

Acidente ocorreu às 4h no trecho urbano da BR-156; vítima ainda não foi reconhecida. Foto: O Clone

Por SELES NAFES

Um grave acidente terminou com a morte instantânea de um motociclista, no início da manhã desta segunda-feira (15) no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Um motorista, possivelmente embriagado, colidiu de frente com a motocicleta e fugiu do local.

O acidente ocorreu por volta das 4h, no trecho urbano da BR-156. De acordo com informações apuradas no local, a picape Strada branca cabine estendida colidiu em alta velocidade com a moto em frente a um hotel e capotou várias vezes.

O condutor da moto, que morreu na hora, ficou completamente desfigurado e não foi possível fazer o reconhecimento visual. Ele também não portava documentos. O choque foi tão violento que a moto ficou completamente destruída.

Testemunhas informaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que na Strada haviam dois ocupantes, que fugiram a pé do local.

“(O motorista) estava possivelmente embriagado. O carro tinha cheiro de álcool e havia latas de cerveja”, lembra o inspetor Bretas, da PRF.

O motorista da picape teria atravessado para Saint-Georges, na Guiana Francesa, na tentativa de escapar da polícia brasileira. Segundo apurado pelo Portal SN, existe um acordo de cooperação entre as polícias dos dois lados para a captura de fugitivos em flagrante. Quando encontrados, eles são entregues imediatamente para as autoridades.

A PRF já informou a polícia francesa sobre o motorista. A suspeita é que ele seja um garimpeiro.

Até o início da manhã, o corpo do motociclista aguardava reconhecimento.