Podcast: O segredo do relacionamento

Base de hoje é o capítulo 11 de Zacarias

O pinheiro, o cedro e o carvalho descritos em Zacarias, capítulo 11, representam líderes. E é sobre liderança que este trecho do livro continua falando. Ainda hoje, existem os pastores que vendem seus rebanhos e enriquecem. Quando não seguimos o Senhor, os nossos relacionamentos são afetados, até os de dentro de casa. A restauração do nosso relacionamento com Jesus nos abrirá portas. Quanto vale o nosso relacionamento com Deus? Acompanhe acima a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.