Mulheres feministas no poder: Alinne Brito deputada federal

Alinne do Rosário Brito ou, simplesmente, Alinne Brito, apesar de ter apenas 42 anos, é bastante conhecida dos movimentos sociais do Amapá. Nesta eleição, é candidata à deputada federal pelo Psol com uma prioridade: construir um Amapá pelo Feminismo.

“Representatividade importa”, diz a candidata que tem como principais eixos de campanha a representação daqueles setores que, mesmo sendo maioria da população, como as mulheres, ainda são sub representadas em todos os espaços de poder do país, inclusive na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Mas para além disso, como professora da rede estadual e ferrenha defensora dos direitos da classe trabalhadora, Alinne não vacila.

“O nosso mandato trabalhará em conjunto com o povo, para reparar as desigualdades sociais e garantir melhores condições de vida para os trabalhadores. A inserção de jovens periféricos no mercado de trabalho e uma representatividade efetiva na Câmara federal”, dispara a candidata.

Eleger Lula, derrotar Bolsonaro

Alinne é militante politizada e afirma que o Amapá não é uma ilha e, sendo assim, muitos dos problemas que o Amapá enfrenta devem ser resolvidos no plano nacional. Por isso, derrotar Bolsonaro – quem ela afirma ser o pior presidente da história do Brasil -, é uma tarefa histórica e, para isso, ela se engaja na campanha de Lula (PT), como instrumento que pode derrotar o conservadorismo que colocou o povo brasileiro, afirma, de volta ao mapa da fome, que foi negacionista na pandemia causando milhares de mortes e que faz o brasileiro perder poder de compra, comer menos e pior.

“Como deputada, trabalharei com o presidente Lula para trazer investimentos para o nosso Estado. O Amapá poderá voltar a sorrir e nossas mulheres poderão retomar a sua vida econômica, com geração de emprego e renda. Nosso mandato será um instrumento e pra isso vamos propor a construção de creches, garantir recursos para as universidades públicas e fazer um mandato participativo”, complementa Alinne.

A candidata tem como estratégia de campanha as redes sociais e a atuação nas periferias de Macapá. Ela acredita que é possível transformar sua plataforma de propostas em fóruns de debates de ideias com os jovens, mulheres, lgbtqia+ e todes aqueles que acreditam em um mandato de uma mulher feminista.

