Clécio revela mais 4 nomes de sua gestão; lista tem agora 21 nomes

Governador diplomado do Amapá anunciou hoje nomes para Setrap, Jucap, Difusora e Fundação Saúde.

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador diplomado Clécio Luís (Solidariedade) continua anunciando gestores do seu novo governo, que começa a partir de 1º de janeiro de 2023. Nesta quarta-feira (21), foram mais quatro nomes, sendo dois homens e duas mulheres.

Até ontem (20), Clécio havia apresentado 17 indicações, das quais 40% já passou pela gestão dele na Prefeitura de Macapá. Agora são 21 o número de futuros gestores anunciados pelo governador diplomado.

Para completar o primeiro escalão ainda faltam os nomes na administração e segurança pública. Veja os nomes anunciados hoje:

Fundação Saúde

Gisela Cezimbra: Graduada em Enfermagem, especialista em processos educacionais na Saúde, já atuou enfermeira intensivista, coordenadora da Vigilância em saúde e secretária de saúde da Prefeitura de Macapá.

Secretaria de Transporte (Setrap)

Valdinei Amanajás: Advogado, pós-graduado em direito previdenciário. Já ocupou diversos cargos públicos entre eles: Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional e diretor presidente da Caesa.

Rádio Difusora de Macapá

Ana Girlene: Jornalista, policial civil, com especialização em políticas públicas, fundadora e apresentadora do programa de rádio Café com notícia Atuou em comunicação institucional no Ministério Público do Amapá nos últimos dez anos.

Junta Comercial do Amapá (Jucap)

Alberto Alcolumbre: Empresário, advogado, pós-graduado em direito do trabalho, especialista em processo do trabalho. Foi chefe de núcleo da Defensoria Pública do Amapá.

Lista

Na segunda-feira (19) foram anunciados dez nomes: Silvana Vedovelli – (Sesa), Rodolfo Vale (Segov), Nair Mota (CGE), Jesus Vidal (Sefaz), Cel. Adilton Corrêa (PM), Cel. Veríssimo (CBM), Ilziane Launé (Secom), Richard Madureira (Gabinete Civil), Laudenice Monteiro (Secretaria Extraordinária do Bem Estar Animal) e Cel. Elvis (GSI).

Na terça (20) mais sete: Sandra Casimiro (Seed), Jorge Pires (Seplan), Taisa Mendonça (Sema), David Covre (Seinf), Eldren Lage (Hemoap), Cirilo Simões (Prodap), Clícia Di Micelli (Secult).