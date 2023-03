Empresário é encontrado morto em hotel

Segundo a PM, Geziel Meireles foi encontrado sem vida por uma camareira

Por LEONARDO MELO

Um empresário foi encontrado morto, na tarde desta sexta-feira (3), dentro do hotel onde estava hospedado havia cerca de três meses, segundo informou o 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá.

Geziel Pinheiro Meireles, de 45 anos, estava morando no hotel, que fica na Avenida Padre Júlio Maria, no Bairro Santa Rita. Filho de uma família de empresários ligados ao ramo de farmácias, o empresário tinha muitos amigos, era muito querido, mas lutava contra a dependência química havia alguns anos.

O Portal SelesNafes.Com apurou que ele foi internado algumas vezes em clínicas e centros de reabilitação de Macapá. Em junho de 2021, foi preso por ter atirado em um táxi quando estava hospedado em outro hotel, na Jovino Dinoá, no Centro de Macapá.

Na delegacia, o taxista (que não ficou ferido) disse que tinha sido chamado pelo próprio empresário para uma corrida. Já o empresário alegou que o taxista vendia drogas e estava ali para cobrar dívidas depois de ter feito ameaças.

Geziel estava respondendo ao processo em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica. Depois de temporadas de internações, no fim do ano passado ele se mudou para outro hotel, onde hoje foi encontrado por uma camareira, aparentemente sem os sinais vitais. O óbito foi confirmado logo em seguida.

De acordo com a PM, o empresário tinha uma seringa e uma ampola perto do braço, mas só a perícia esclarecerá a causa da morte.