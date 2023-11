Às vésperas do Enem, 5 mil estudantes poderão participar de aulões no Estádio Zerão

Um grande público de estudantes é esperado no estádio, na zona sul de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

Aproximadamente 5 mil estudantes do 3º ano do ensino médio dos municípios de Macapá, Santana e Mazagão poderão participar dos aulões da Central do Enem que ocorrerão no Estádio do Zerão, na zona sul da capital.

Organizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), a ação acontece nos dias 3 e 10 de novembro. As datas antecedem os dois dias de provas, que neste ano ocorrem nos dias 5 e 12 de novembro, simultaneamente em todo país.

De acordo com o gerente do Núcleo de Ensino Médio da Seed, Gean Gomes, estudantes da segunda etapa do Educação para Jovens e Adultos (EJA), treineiros do 2º ano do Ensino Médio e os egressos das escolas públicas e particulares também serão bem-vindos.

“O estudante que está devidamente matriculado na escola pública de Ensino Médio já está habilitado. Já o egresso deverá comparecer na SEED até sexta-feira (3) para se inscrever ou até às 14h no estádio. Estamos abertos a proporcionar também a entrada de egressos”.

No primeiro aulão, dia 3, serão focadas as áreas de linguagens, ciências humanas e redação, de acordo com o cronograma do exame. No segundo, que será no dia 10 de novembro, serão focadas as áreas de matemática e ciências da natureza.

“Essa é uma estratégia da Seed, porque a missão do Ensino Médio é dar condições para o que o estudante saia [do Ensino Médio] com sucesso. Além disso, temos a estratégia da Central do Enem que atende quinze escolas em Macapá e duas em Santana com aulas preparativas no contraturno para conduzir o estudante ao sucesso no Enem, que dá acesso ao Ensino Superior”, citou Gomes.

No Amapá, quase 29 mil estudantes vão prestar o Enem 2023. Para o gerente, os aulões contribuem com a aprovação no Exame.

“Desse total, 60% dos estudantes de escola pública conseguem ingressar no Ensino Superior. Nós queremos aumentar essa margem para 80% a partir desse trabalho que a gente também faz com a Central do Enem”.

O Enem dá acesso ao Ensino Superior no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).