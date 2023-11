Com 84% de aprovação, Bala tem gestores de olho na vaga de vice

Enquanto atuais secretários se movimentam, prefeito de Santana também assiste articulação do único adversário apresentado até o momento

Por SELES NAFES

O prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), disputará a reeleição no ano que vem com uma aliança política ainda maior que a de 2020. Clécio Luís (SD), que era ex-prefeito de Macapá e hoje é o atual governador, assim como Waldez Góes (PDT), que agora é ministro da Integração Nacional, estarão nos palanques de 2024. Isso sem falar do coordenador da bancada federal, o senador Davi Alcolumbre (UB).

Nos bastidores, Bala já passou a admitir que concorrerá à reeleição. Até agora, o único concorrente que se colocou no jogo é o ex-vereador Zé Roberto, que também foi deputado estadual e secretário de Desenvolvimento Rural no governo Camilo Capiberibe (PSB).

Zé Roberto vem recebendo o apoio do prefeito da capital, Dr Furlan (Podemos), que tem se dedicado a ampliar o grupo político de olho nas eleições de 2026 para o governo do Estado. Furlan, que também concorrerá à reeleição como prefeito, tem manifestado apoio a candidatos em vários municípios.

Já o ex-prefeito e presidente estadual do PT, Antônio Nogueira, chegou a ser visto como candidato em potencial, mas decidiu manter a aliança de 2020.

Secretários querem ser o vice

Nogueira tentará renovar a indicação da irmã, a professora Isabel Nogueira (PT), para continuar sendo vice na chapa de Bala, mas há outros nomes na equipe de primeiro escalão de Bala tentando se credenciar.

Um deles é da atual secretária de Saúde de Santana, Ithiara Madureira, esposa do chefe do Gabinete Civil do Governo, Richard Madureira. Outro gestor que se movimenta atrás de apoio político é o ex-vereador Anderson Almeida, atual secretário de Obras de Santana.

Bala assiste a essas articulações numa posição confortável, garantida pelos 84% de aprovação, segundo pesquisas de consumo interno, e vem mantendo o foco na gestão.

Na semana passada, ele entregou duas escolas, e continua tocando as obras de pavimentação da cidade. As atenções também estão voltadas para a programação Viva Santana, que começou no último dia 24 de novembro e se estenderá até 31 dezembro em comemoração pelos 36 anos de Santana.

O aniversário é celebrado oficialmente no dia 17 de dezembro, apesar de historiadores afirmarem que a Vila de Santana foi criada no mesmo dia da Vila de São José de Macapá, 4 de fevereiro.