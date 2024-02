Suspeito de homicídios é executado enquanto bebia

A execução ocorreu por volta de 10h, no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo investigado pela Polícia Civil do Amapá por pelo menos dois homicídios foi executado a tiros, neste domingo (25), por um criminoso que saiu de dentro de um carro prata. A execução ocorreu por volta de 10h, no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Alacy Rodrigues Barbosa morava na região e era conhecido no submundo do crime como Mente Grande. Segundo a polícia, ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por crime de roubo.

Testemunhas disseram à polícia que ele bebia em frente a uma mercearia, localizada na Avenida Manga Rosa, quando foi atacado por um atirador que saiu de dentro de um carro ainda não identificado.

Os disparos também atingiram um outro homem que bebia junto com Mente Grande. Essa segunda vítima, foi socorrida e segue hospitalizada. Já Mente Grande não teve a mesma sorte. Ele morreu a duas quadras do comércio, enquanto tentava fugir. O óbito foi confirmado pelo Samu.

O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, acompanhou as Polícias Militar e Científica no local do crime. Ele está em busca de imagens de câmeras de segurança das redondezas que possam ajudar na elucidação do crime.

“No veículo tinha, no mínimo, dois: um desceu pra atirar e um tava conduzindo o veículo. O Alacy é um conhecido nosso, inclusive estava sendo procurado, ele tem um mandado de prisão por roubo e é investigado em outros homicídios aqui no Brasil Novo. O Alacy, nós temos informações que ele era envolvido com facção, então, provavelmente, deve ser uma facção rival que veio executá-lo”, adiantou o delegado.