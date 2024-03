Bombeiros do Amapá ganha viaturas embarcações para resgate de ribeirinhos

Solenidade também promoveu 55 militares e ocorreu na sede do Grupamento Fluvial em Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Militares do Corpo de Bombeiros do Amapá e seus familiares se reuniram nesta quarta-feira (27) para a promoção de 55 membros da corporação e entrega de viaturas terrestres e fluviais.

Foram promovidos oficiais e praças para as patentes de 1° e 2° tenente. Durante a solenidade também foram entregues 21 veículos, dentre eles 5 embarcações que farão atendimentos e resgates em distritos e demais regiões ribeirinhas. Parte do recurso para aquisição foi viabilizada por emenda parlamentar do senador Lucas Barreto.

“A sensação é única. Apresentar meu pelotão é sem igual, estou muito feliz em compartilhar esse momento com meus familiares, pares e subordinados sendo promovidos junto comigo”, declarou o, agora 1° tenente, Jorge Monteiro, que teve a patente de seu uniforme trocada por familiares presentes.

Na solenidade, 8 militares e 3 civis foram condecorados com a medalha Tenente José Alves Pessoa. De acordo com o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a honraria simboliza a valorização da profissão bombeiro militar. Além disso, Clécio reforçou que 16 novas viaturas e uma nova voadeira farão o reforço no atendimento às comunidades do interior e regiões ribeirinhas.

“Isso se completa com outras entregas que fizemos no ano passado, inclusive a mais esperada, durante décadas, que foi aquela auto-escada, um marco na história do Bombeiro Militar. Agora nesse o início de 2024, temos muitas entregas para reforçar e aparelhar a atuação do Corpo do Bombeiros”, reforçou o governante.

Além dos 21 veículos e da lancha voadeira, 5 embarcações foram reformadas e receberam motores novos a partir de emenda parlamentar de R$ 1 milhão do senador Lucas Barreto, que destacou a necessidade do atendimento fluvial no Amapá.

“Isso foi uma reivindicação de sargentos que fazem a parte fluvial. As lanchas eram pequenas e hoje entregamos uma de grande capacidade, com equipamentos de mergulho. Esses cinco motores se grande porte vai atender as lanchas que estavam paradas”, concluiu o senador.