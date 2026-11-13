Ataque a tiros dentro de escola deixa jovem ferido em Santana

Dois criminosos invadiram a unidade de ensino no bairro Provedor 1 e dispararam três vezes contra a vítima

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ataque a tiros dentro da Escola Maria Linah de Souza Almeida, no bairro Provedor 1, em Santana, deixou um jovem ferido na tarde desta quinta-feira (12). A vítima foi atingida por três disparos, no rosto e no braço, durante uma ação de dois criminosos que invadiram o ambiente escolar e fugiram após o atentado.

Segundo informações da Polícia Militar, o alvo da dupla estava deixando uma pessoa na escola quando foi surpreendido pelos atiradores. Após os disparos, os atiradores fugiram e ainda não foram identificados, enquanto que a vítima foi socorrida e permanece hospitalizada.

Testemunhas descreveram um dos criminosos como branco, loiro e vestido com camisa azul e calça vermelha.

A Polícia Civil investiga a motivação do ataque e trabalha para identificar e prender os responsáveis.