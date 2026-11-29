Dalua afirma que município não recebeu pedido formal para realização do Amanhecer com Deus e anuncia medidas judiciais contra acusações

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A prisão de um pastor está por trás do cancelamento do evento “Amanhecer com Deus”, marcado para a madrugada desta segunda-feira (30), na Praça Jacy Barata, na orla de Macapá. Acusado de ter negado autorização para o evento, que comemora o Dia do Evangélico, o prefeito interino de Macapá, Pedro DaLua (União), informou que o município sequer havia recebido uma solicitação formal de autorização para o uso da Praça Jacy Barata Jucá, no Centro da capital. Segundo ele, o verdadeiro motivo do cancelamento seria a prisão do responsável pela organização.

DaLua identificou o coordenador como Kessy Jhone da Silva Gomes Rodrigues, de 33 anos, preso no último dia 21 de novembro, durante uma fiscalização do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU), em uma embarcação no Pará. Contra o religioso havia um mandado expedido em setembro pela 2ª Vara de Execução Penal de Macapá, em razão de regressão de regime. A determinação judicial prevê o cumprimento de 2 anos, 10 meses e 20 dias de pena em regime semiaberto.

“Não foi a Prefeitura que negou o uso do solo. O coordenador do evento não vai fazer o ‘Amanhecer com Deus’ porque foi detido em uma embarcação no Pará e teve um mandado de prisão cumprido contra ele. Foi mais cômodo dizer que o município não deu alvará”, declarou o prefeito interino. Após a prisão, o pastor foi encaminhado ao sistema penitenciário paraense e permanece à disposição da Justiça do Amapá. A organização anunciou nas redes sociais que a programação foi transferida para janeiro de 2027, ainda sem data definida.

Durante o pronunciamento, DaLua também acusou adversários políticos e um comunicador local de divulgarem informações falsas sobre um suposto veto da prefeitura à celebração evangélica. Segundo ele, houve uma tentativa de contato para esclarecer a situação e solicitar a retirada da publicação, mas o pedido não foi atendido. O prefeito anunciou que pretende acionar a Justiça nas esferas cível e criminal por possíveis crimes contra a honra, incluindo calúnia, injúria e difamação.

Para atender fiéis e caravanas do interior que já se preparavam para participar da programação, o prefeito informou que foi procurado por representantes do movimento Reativa e de outras denominações religiosas interessados em promover uma celebração alternativa. A proposta recebeu apoio da administração municipal para que o encontro ocorra na mesma madrugada, desta vez no distrito da Fazendinha.

Batizado de Loucos por Cristo, o novo evento recebeu autorização e suporte logístico da prefeitura. Segundo DaLua, equipes das secretarias municipais de Governo, Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou), Meio Ambiente, além da Guarda Municipal e da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), foram mobilizadas para viabilizar a programação. A gestão também informou que pretende disponibilizar transporte coletivo para facilitar o deslocamento do público até a Fazendinha.