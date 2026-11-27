O repórter Alcimar Monteiro mostra as opções de hospedagem e alimentação num dos pontos de visitação mais famosos do estado

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Por ALCIMAR MONTEIRO, do município de Amapá

Apesar de pertencer geograficamente ao município de Calçoene, a Cachoeira Grande está mais próxima da sede do município de Amapá, cidade distante 310 km de Macapá. Nos últimos anos, incentivados pelo crescente fluxo de visitantes, empreendedores locais decidiram investir em serviços de atendimento aos turistas e moradores da região.

Alguns apostaram na construção de pousadas e chalés, enquanto outros passaram a oferecer casas e quartos para locação. Para quem prefere um contato mais próximo com a natureza, também é possível acampar no local. Nos restaurantes instalados à beira da praia da Cachoeira Grande, os cardápios oferecem peixes, camarão, carne e até açaí. A combinação de belezas naturais, gastronomia e opções de hospedagem tem impulsionado a atividade turística na região. Veja na reportagem.