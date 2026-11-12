Baleados dentro de residências aumentam 137% na Grande Belém em 2026

Policial da reserva foi morto dentro de casa no bairro do Telégrafo: Levantamento aponta 83 vítimas até 17 de setembro

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O número de pessoas baleadas dentro de residências cresceu 137% na Região Metropolitana de Belém nos primeiros nove meses de 2026. Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, foram 83 vítimas entre 1º de janeiro e 17 de setembro, contra 35 registradas no mesmo período de 2025.

Dos casos contabilizados neste ano, 59 ocorreram em situações relacionadas a ações policiais, o equivalente a sete em cada dez vítimas. No mesmo período de 2025, foram 25 baleados em ocorrências desse tipo, um aumento de 136%. Ao todo, 81 das 83 pessoas atingidas dentro de residências morreram e duas ficaram feridas.

Belém concentrou o maior número de vítimas, com 34 pessoas baleadas dentro de casas, correspondendo a 41% do total. Castanhal, porém, apresentou o maior crescimento: passou de três vítimas no mesmo período de 2025 para 20 neste ano, uma alta de 567%.

Entre os casos recentes, duas pessoas foram mortas a tiros enquanto dormiam, em 5 de setembro, após uma residência ser invadida no bairro do Jurunas, em Belém. Três dias depois, em Castanhal, três homens morreram durante uma ação policial dentro de uma casa no bairro Jaderlândia.

Para Eryck Batalha, coordenador regional do Fogo Cruzado no Pará, os números mostram que a violência armada tem atingido espaços da vida cotidiana. Segundo ele, o fato de sete em cada dez vítimas terem sido baleadas em ações policiais também reforça a necessidade de discutir os impactos dessas operações sobre os moradores dos territórios onde são realizadas.