Governo do Amapá
CRIME BÁRBARO EM MACAPÁ

Morre adolescente infectado por primo com IST grave durante estupro

Polícia 1 min de leitura
Estudante foi abuso pelo primo quando tinha 11 anos, e morreu aos 15 anos

Foto autorizada pela mãe. Marcos Vinícius, de 15 anos, estava internado em estado grave. Família informou que velório será realizado no Centro da capital

Publicidade

REDAÇÃO, de Macapá (AP)

O adolescente Marcos Vinícius, de 15 anos, morreu na noite desta quarta-feira (11), no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá. O menino estava internado em estado grave após apresentar complicações de saúde decorrentes de uma infecção sexualmente transmissível (IST), que teria sido contraída durante episódios de violência sexual.

A família informou que o velório ocorre em uma funerária localizada atrás do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá. O sepultamento será realizado no Cemitério São José.

Primo foi preso preventivamente. Foto: PC/Divulgação

O caso ganhou repercussão no início de novembro, quando o Portal SelesNafes.com revelou que o adolescente havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com graves complicações pulmonares. As investigações da Polícia Civil apontaram que ele teria sido abusado sexualmente pelo próprio primo, de 27 anos, desde os 11 anos de idade. O suspeito foi preso preventivamente.

Criado pela avó paterna, Marcos teria se reaproximado da mãe biológica quando já apresentava problemas de saúde. Foi ela quem procurou a Polícia Civil e denunciou os abusos.

Família publicou nota confirmando morte do adolescente
Delegada Clívia Valente investiga o caso. Fotos: Leonardo Melo/Portal SelesNafes.Com

Fontes consultadas pelo Portal SelesNafes.com revelaram que o adolescente também teria contraído HIV. Entretanto, essa informação não foi confirmada pela família nem pelo hospital.

Comentários

Comentar é para assinantes

Assine por R$ 5,99 por mês, leia sem anúncios, veja as matérias exclusivas e participe da conversa.

Assine Já sou assinante

Leia também

Ver todas