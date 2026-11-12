Morre adolescente infectado por primo com IST grave durante estupro

Foto autorizada pela mãe. Marcos Vinícius, de 15 anos, estava internado em estado grave. Família informou que velório será realizado no Centro da capital

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REDAÇÃO, de Macapá (AP)

O adolescente Marcos Vinícius, de 15 anos, morreu na noite desta quarta-feira (11), no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá. O menino estava internado em estado grave após apresentar complicações de saúde decorrentes de uma infecção sexualmente transmissível (IST), que teria sido contraída durante episódios de violência sexual.

A família informou que o velório ocorre em uma funerária localizada atrás do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá. O sepultamento será realizado no Cemitério São José.

O caso ganhou repercussão no início de novembro, quando o Portal SelesNafes.com revelou que o adolescente havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com graves complicações pulmonares. As investigações da Polícia Civil apontaram que ele teria sido abusado sexualmente pelo próprio primo, de 27 anos, desde os 11 anos de idade. O suspeito foi preso preventivamente.

Criado pela avó paterna, Marcos teria se reaproximado da mãe biológica quando já apresentava problemas de saúde. Foi ela quem procurou a Polícia Civil e denunciou os abusos.

Fontes consultadas pelo Portal SelesNafes.com revelaram que o adolescente também teria contraído HIV. Entretanto, essa informação não foi confirmada pela família nem pelo hospital.