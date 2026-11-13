Belém lidera inflação entre capitais brasileiras em outubro; Macapá fica fora da pesquisa do IBGE

Capital paraense registrou alta de 0,70%, cinco vezes a média nacional; capital amapaense não integra as áreas pesquisadas pelo instituto

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Belém, capital do Pará, registrou a maior inflação entre as capitais brasileiras monitoradas pelo IBGE em outubro de 2026. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira (12), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 0,70% na capital paraense, cinco vezes a média nacional de 0,14%. Enquanto isso, Macapá, capital do Amapá, ficou fora do levantamento por não integrar as localidades pesquisadas pelo instituto, assim como Manaus (AM), Porto Velho (RO) e outras capitais.

A alta dos preços em Belém foi influenciada principalmente pelo encarecimento do tomate, que subiu 17,30%, e da energia elétrica residencial, com aumento de 1,59%. A capital paraense ficou à frente de Campo Grande (MS), que registrou inflação de 0,53%, e São Luís (MA), com 0,45%. Na outra ponta, Curitiba (PR) apresentou deflação de 0,67%, indicando queda média dos preços no período.

A pesquisa do IBGE acompanha mensalmente a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias em 16 áreas geográficas do país. Apesar de ser a principal referência oficial para medir a inflação brasileira, o levantamento não contempla todas as 27 capitais. Macapá está entre as cidades que não possuem um índice individual do IPCA, o que impede uma comparação direta da evolução dos preços na capital amapaense com os resultados de Belém e de outras localidades monitoradas.

No cenário nacional, a inflação desacelerou em outubro, passando de 0,82% em setembro para 0,14%. Mesmo com a redução no ritmo de aumento dos preços, o IPCA acumulou alta de 4,10% nos dez primeiros meses de 2026 e de 4,63% nos últimos 12 meses. Os números mostram que, embora a inflação tenha perdido força na média brasileira, algumas capitais continuaram registrando aumentos superiores ao índice nacional.

A ausência de Macapá na pesquisa não significa que os preços tenham permanecido estáveis na cidade, mas que o IBGE não produz uma taxa específica do IPCA para a capital do Amapá. Dessa forma, os consumidores amapaenses não dispõem desse indicador oficial para acompanhar mensalmente a inflação local, diferente de Belém, principal referência regional incluída no levantamento.