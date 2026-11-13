“Vou te matar pra todo mundo ver”: partida de bilhar termina em duelo de tacos e ameaça com faca

A confusão começou durante uma partida de sinuca e mobilizou pessoas que estavam no bar

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma partida de sinuca terminou em pancadaria, ameaças de morte e até tentativa de agressão com faca na noite da última quinta-feira (12), em um bar no município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. Vídeos gravados por populares mostram dois homens usando tacos de sinuca durante uma briga que teria começado após um desentendimento no jogo.

Nas primeiras imagens, os envolvidos aparecem frente a frente, em lados opostos de uma mesa de sinuca. Um deles está sem camisa, enquanto o outro veste uma camisa vermelha e usa um boné branco. Os dois circulam ao redor da mesa, avançam um contra o outro e trocam golpes com os tacos, em uma espécie de duelo.

Enquanto a confusão acontece, outras pessoas acompanham a cena. Ao fundo, é possível ouvir alguém gritando: “Só não quebrem a mesa. Vão pra lá!”, aparentemente tentando afastar os envolvidos. Mesmo assim, os homens continuam se provocando e ameaçando um ao outro.

Em outro vídeo, a situação fica ainda mais grave. O homem que aparece sem camisa segura o rival pela roupa e empunha uma faca. Durante a ação, ele faz uma ameaça explícita: “Vou te matar pra todo mundo ver”, enquanto tenta atingir o outro homem.

A confusão só é interrompida depois que outras pessoas entram no meio e conseguem separar os envolvidos, evitando que a situação tivesse consequências ainda mais graves.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender à ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao local, os envolvidos já haviam se dispersado. Segundo a corporação, um dos homens é apontado como envolvido em constantes confusões na cidade.

Ninguém foi preso.