Menino que morreu por IST após abuso sonhava com estrogonofe e Coca na volta para casa, diz a mãe

Jovem passou três meses internado e sonhava em voltar para casa; mãe cobra justiça e pede que suspeito permaneça preso

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O sonho de receber o filho de volta em casa com festa, estrogonofe e refrigerante deu lugar à dor do luto e ao pedido por justiça. Emocionada, a mãe do estudante M.V. , de 15 anos, que morreu na noite de quarta-feira (11), em Macapá, relatou os últimos momentos do jovem, que enfrentou graves complicações de saúde após contrair HIV. Segundo a família, a infecção ocorreu em decorrência de um abuso sexual cometido pelo próprio primo da vítima.

O adolescente foi velado nesta quinta-feira (12), no Centro de Macapá, e o sepultamento foi marcado para a tarde, no Cemitério São José, no bairro Santa Rita. O caso teve início há três anos, quando o menino tinha entre 11 e 12 anos. De acordo com a mãe, que teve a identidade e a voz preservadas, o abuso foi praticado pelo primo, então com 24 anos. A infecção foi descoberta depois que o garoto começou a apresentar problemas de saúde e passou por exames mais detalhados.

“Eu vim relatar o abuso que o meu filho sofreu há três anos atrás. O primo dele abusou dele e passou HIV pra ele, né? Foi muito sofrimento, luta, tentando reverter a situação, mas infelizmente, quando foi descoberto, já tava muito agravado”, contou a mãe.

Segundo a família, o adolescente permaneceu internado durante três meses no Hospital da Criança e do Adolescente (HCA). Nesse período, passou pela enfermaria e pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfrentando complicações associadas à tuberculose e à pneumonia. Mesmo debilitado, o jovem alimentava a esperança de receber alta e voltar ao convívio familiar.

“Ainda quando ele estava na enfermaria, ele falava pra mim: ‘Mãe, a senhora vai me receber na sua casa? Quero que a senhora me receba com um estrogonofe com uma Coca’. E eu falava pra ele que eu vinha receber ele com festa”, lembrou, emocionada.

A mãe contou que procurou a polícia depois de tomar conhecimento da violência por meio do próprio filho, que pediu para morar com ela. O caso passou a ser investigado e, segundo a família, o primo apontado como autor do abuso foi preso. Agora, além de enfrentar a perda, ela cobra a responsabilização do suspeito e espera que ele permaneça na prisão.

“É uma dor que eu não sei nem explicar e, ao mesmo tempo, uma raiva, um ódio pelo que aconteceu com meu filho. Que fique de alerta para muitas mães, pais. Que a justiça seja feita e esse monstro pague pelo que ele fez com meu filho. Que ele continue preso, responda pelos atos dele”, declarou.

Apesar da revolta, a mãe encontra algum consolo ao lembrar que o filho não enfrenta mais as dores provocadas pela doença.

“Hoje meu filho está descansando, acabou a dor, acabou o sofrimento dele. Era um jovem cheio de sonhos”, desabafou. A família afirma que continuará acompanhando o caso e cobrando justiça.