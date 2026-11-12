Filhote de tartaruga marinha com 50 kg surge em rio e surpreende moradores no interior do Amapá

Animal entrou pelo rio Amapazinho e foi parar na orla da cidade de Amapá, a 310 km de Macapá. Ela foi resgatada por uma equipe do ICMBio

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Por ALCIMAR MONTEIRO, do município de Amapá (AP)

Moradores do município de Amapá, a 310 quilômetros de Macapá, foram surpreendidos nesta quinta-feira (12) por uma visitante inesperada vinda do Oceano Atlântico. Uma tartaruga marinha de aproximadamente 50 quilos entrou por um canal e chegou ao rio Amapazinho, que banha a orla da cidade. O animal foi resgatado por uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A tartaruga apareceu nas proximidades da rampa de embarque e desembarque de passageiros, chamando a atenção de quem passava pelo local. A suspeita é de que tenha sido levada pela enchente da maré e ficado para trás quando o nível da água baixou.

Acionados pelos moradores, técnicos do ICMBio avaliaram o animal e identificaram que se tratava de uma fêmea de aproximadamente um ano de idade. Apesar de jovem, a tartaruga já pesava cerca de 50 quilos.

Segundo informações do Projeto Tamar, as tartarugas marinhas podem viver várias décadas e atingir grandes proporções, dependendo da espécie. Algumas chegam a pesar centenas de quilos na fase adulta.

Após a avaliação, a tartaruga recebeu uma marca de identificação e foi transportada até uma região conhecida como Boca do Amapá, onde o rio encontra o Oceano Atlântico. No local, o animal foi devolvido ao ambiente marinho.