‘Onde Começa o Brasil’ ganha praça que simboliza marco de ocupação na fronteira com a Guiana Francesa

Revitalização do Monumento Marco Inicial recebe investimento de aproximadamente R$ 936 mil e está na etapa final das obras

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REDAÇÃO, de Oiapoque (AP)

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais apresenta uma projeção de como ficará o Monumento Marco Inicial, conhecido como “Aqui Começa o Brasil”, e a praça que integra um dos principais cartões-postais de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. O espaço passa por obras de revitalização, que estão avançando para a etapa final.

As imagens mostram a nova estrutura do monumento e da praça, que deverá ganhar um ambiente renovado para receber moradores e visitantes. A proposta é recuperar um espaço de importância histórica, cultural e turística para o município, que há anos necessitava de melhorias.

A obra conta com investimento de aproximadamente R$ 936 mil, destinado por meio de articulação do senador Randolfe Rodrigues (PT) junto ao Governo do Estado do Amapá, responsável pela execução dos trabalhos. A ordem de serviço foi assinada em 23 de abril de 2026, com a presença do parlamentar. A revitalização atende a uma reivindicação apresentada pela população de Oiapoque.

Segundo Randolfe, a recuperação do monumento representa também a valorização da identidade e da história do município. O senador afirmou que a intenção é devolver à população um espaço de convivência, fortalecer o turismo e ampliar as condições de uso da praça pelas famílias. Com a conclusão dos serviços, o local deverá voltar a receber moradores e turistas em um dos pontos simbólicos da cidade, que marca o início do território brasileiro ao norte.