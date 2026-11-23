O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (União), está em Portugal participando de uma missão internacional promovida pelo Sebrae, que reúne gestores municipais vencedores da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). O município amapaense participa da programação com dois projetos voltados ao desenvolvimento econômico: Sala do Empreendedor e Peixe na Mesa, iniciativas que incentivam os pequenos negócios e a produção de pescado.

A missão tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências em gestão pública, sustentabilidade, desenvolvimento territorial e inovação. A agenda inclui encontros com representantes diplomáticos brasileiros, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e de administrações municipais portuguesas, como as de Oeiras e Matosinhos.

Um dos projetos apresentados é a Sala do Empreendedor, criada para oferecer orientação, capacitação e apoio aos microempreendedores de Tartarugalzinho e região. A iniciativa contribuiu para ampliar o acesso a serviços e cursos de qualificação profissional. Segundo a prefeitura, os resultados também favoreceram a instalação de um escritório regional do Sebrae no município, que atende a Região dos Lagos.

Piscicultura em destaque

Outro projeto é o Peixe na Mesa, desenvolvido pela prefeitura em parceria com a bancada federal, Governo do Estado, Sebrae e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A iniciativa busca ampliar a produção de pescado e garantir a comercialização a preços populares, com apoio aos produtores desde a escavação de tanques até o fornecimento de alevinos e ração.

O avanço da piscicultura também motivou a escolha de Tartarugalzinho para receber o primeiro Centro de Alevinagem da Codevasf no Amapá. A estrutura deverá atuar no estudo, manejo e distribuição de alevinos, contribuindo para o fortalecimento da atividade em outros municípios do estado.

Para Bruno Mineiro, a participação na missão internacional representa o reconhecimento das iniciativas desenvolvidas no município e uma oportunidade de conhecer experiências que possam ser aplicadas em Tartarugalzinho.

“Estar aqui em Portugal representando Tartarugalzinho é um reconhecimento ao trabalho de toda uma equipe e ao esforço dos nossos empreendedores e produtores. A premiação do Sebrae valoriza o que estamos construindo no município e essa missão internacional nos permite trocar experiências e trazer novas ideias para avançar ainda mais. Agradeço ao Sebrae e a todos os parceiros, bancada federal, Governo do Estado e Codevasf, que tornaram isso possível”, destacou o prefeito.