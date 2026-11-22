Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma jovem de 18 anos foi brutalmente agredida pelo próprio marido, de 23 anos, entre a noite de sábado (21) e a madrugada deste domingo (22), em uma quitinete localizada na Rodovia do Curiaú, no bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá. Parte das agressões foi registrada em vídeos e áudios enviados pela vítima a uma vizinha, que acionou a Polícia Militar.

Equipes do 2º Batalhão, comandadas pelos sargentos Hemerson Maciel e Leão, foram ao endereço após receberem os registros que mostravam a mulher sendo espancada. No imóvel, os policiais encontraram a jovem chorando, ensanguentada, com diversas lesões pelo corpo e bastante abalada emocionalmente.

A vítima contou que havia passado o dia na casa da sogra, acompanhada do marido, Ricardo do Rosário Pantoja, e de outro homem, que não conhecia. Segundo ela, o desconhecido tinha muitas tatuagens e usava tornozeleira eletrônica. Durante o encontro, todos consumiram bebidas alcoólicas, mas Ricardo teria ficado irritado ao perceber que a companheira também estava bebendo. Foi quando começaram as primeiras agressões.

Mais tarde, a jovem pediu ao marido que solicitasse um transporte por aplicativo para que retornassem à quitinete com as duas filhas do casal, de 1 e 2 anos. O homem que estava com eles também seguiu no veículo.

Já na residência, o desconhecido teria empurrado a jovem, ordenado que ela deixasse o imóvel e ameaçado matá-la. Em seguida, o marido voltou a agredi-la com socos no rosto e em várias partes do corpo.

3 horas de agressões

De acordo com o relato, a sequência de violência se estendeu aproximadamente das 22h até a 1h da madrugada. Em determinado momento, a vítima conseguiu escapar do agressor e entrar em contato com uma vizinha, a quem enviou gravações de parte do espancamento. A mulher acionou imediatamente o 190.

Ricardo foi localizado dentro da quitinete e preso pelos policiais. O segundo homem, apontado pela vítima como participante das agressões e ameaças, não foi encontrado.

Devido à gravidade das lesões, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à jovem, que posteriormente foi encaminhada ao Hospital de Emergência. As duas crianças ficaram sob os cuidados de uma assistente social.

Ricardo do Rosário Pantoja foi apresentado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado por violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha.